Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

Кабинет министров Украины выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. За выделенные средства 300 тысяч беспилотников будут поставлены Силам безопасности и обороны. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник, передает УНН.

Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что за выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены Силам безопасности и обороны.

Дополнение

В марте правительство также дополнительно выделяло 5 млрд гривен на закупку дронов.

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