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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов
Украинское правительство выделило дополнительные 15,5 миллиардов гривен на закупку 300 000 беспилотников для Сил безопасности и обороны.
ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов
Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Meta (Facebook и Instagram) на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых услугах, связанных с рекламой, вводящей в заблуждение, дезинформационными кампаниями, отсутствием эффективных инструментов мониторинга публичного дискурса и выборов, неадекватными механизмами выявления незаконного контента и возмещения убытков пользователям, а также недостатками в предоставлении доступа к данным для исследователей.
Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине
Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем разведывательные беспилотники и зенитные установки малой дальности.
В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников
Центр противодействия дезинформации ожидает увеличения религиозных конфликтов, провокационных фейков, манипуляций и возможных ракетных провокаций со стороны россии во время Пасхальных праздников в Украине.
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы
В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию, осуждающую незаконную депортацию украинских детей россией и необходимость их скорейшего возвращения домой, о чем было договорено во время встречи вице-спикера украинского парламента Елены Кондратюк и спикера молдавского парламента Игоря Гросу.
У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук
россияне имеют ограниченные возможности для реализации и обеспечения новых мероприятий, поскольку их бронепоезд может не выдержать прохождения по мосту, а эффективных средств для патрулирования и мониторинга надводной обстановки у них нет из-за отсутствия корабельной группы, зато они полагаются на усиленный воздушный компонент, мобильные платформы, разведку и беспилотные летательные аппараты.
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной
Тесные контакты Петра Порошенко с владимиром путиным, о которых стало известно из утечки аудио разговоров, спровоцировали полномасштабное вторжение россии в Украину и вызвали недоверие среди западных партнеров, считает эксперт.
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление
россия отправила лидера так называемой "днр" дениса пушилина в Узбекистан в составе российской делегации, пытаясь легитимизировать его как представителя оккупированных россией территорий.
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский
Зеленский заявил, что в Европе не существует военных угроз, которые касаются только одной страны, поскольку они неизбежно влияют на другие, подчеркнув необходимость сотрудничества для поддержания мира и безопасности на всем континенте.