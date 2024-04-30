Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  55638 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  62034 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  106993 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  140125 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147755 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203926 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168605 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187153 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161216 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143033 просмотра

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29 апреля 2024, 12:29  •  173671 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  177210 просмотра

Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

Украинское правительство выделило дополнительные 15,5 миллиардов гривен на закупку 300 000 беспилотников для Сил безопасности и обороны.

Война •   •  2284 просмотра
Кабмин выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов

ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении Meta (Facebook и Instagram) на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых услугах, связанных с рекламой, вводящей в заблуждение, дезинформационными кампаниями, отсутствием эффективных инструментов мониторинга публичного дискурса и выборов, неадекватными механизмами выявления незаконного контента и возмещения убытков пользователям, а также недостатками в предоставлении доступа к данным для исследователей.

Новости Мира •   •  2414 просмотра
ЕС проверяет Facebook и Instagram относительно политической рекламы и дезинформации накануне европейских выборов

Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

Латвия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем разведывательные беспилотники и зенитные установки малой дальности.

Война •   •  3211 просмотра
Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников

Центр противодействия дезинформации ожидает увеличения религиозных конфликтов, провокационных фейков, манипуляций и возможных ракетных провокаций со стороны россии во время Пасхальных праздников в Украине.

Общество •   •  3162 просмотра
В СНБО ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе во время Пасхальных праздников

Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы

В Украине создают третью боевую бригаду «Гарт» Государственной пограничной службы для усиления сил обороны на восточных границах, в дополнение к существующим бригадам «Стальной кордон» и «Месть».

Война •   •  4454 просмотра
Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы

Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк

Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию, осуждающую незаконную депортацию украинских детей россией и необходимость их скорейшего возвращения домой, о чем было договорено во время встречи вице-спикера украинского парламента Елены Кондратюк и спикера молдавского парламента Игоря Гросу.

политика •   •  6638 просмотра
Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк

У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук

россияне имеют ограниченные возможности для реализации и обеспечения новых мероприятий, поскольку их бронепоезд может не выдержать прохождения по мосту, а эффективных средств для патрулирования и мониторинга надводной обстановки у них нет из-за отсутствия корабельной группы, зато они полагаются на усиленный воздушный компонент, мобильные платформы, разведку и беспилотные летательные аппараты.

Война •   •  9165 просмотра
У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук

Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

Тесные контакты Петра Порошенко с владимиром путиным, о которых стало известно из утечки аудио разговоров, спровоцировали полномасштабное вторжение россии в Украину и вызвали недоверие среди западных партнеров, считает эксперт.

политика •   •  9166 просмотра
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и путина: "Жму руку! Обнимаю!" обошлось Украине войной

В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление

россия отправила лидера так называемой "днр" дениса пушилина в Узбекистан в составе российской делегации, пытаясь легитимизировать его как представителя оккупированных россией территорий.

Война •   •  10836 просмотра
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление

В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский

Зеленский заявил, что в Европе не существует военных угроз, которые касаются только одной страны, поскольку они неизбежно влияют на другие, подчеркнув необходимость сотрудничества для поддержания мира и безопасности на всем континенте.

Война •   •  11958 просмотра
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский