Гранти для українських виробників дронів: яка максимальна сума допомоги
Київ • УНН
Держава може надати українським виробникам безпілотників до 8 мільйонів гривень допомоги, покриваючи до 80% вартості обладнання, збірки та встановлення, тоді як заявник може врахувати 20%, як операційні витрати.
Держава може надати виробникам дронів до 8 млн гривень допомоги, покриваючи до 80% вартості обладнання, монтажу та встановлення. При цьому заявник може враховувати свої 20% внеску, як операційні витрати. Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З боку держави розмір допомоги може бути до 8 млн гривень, що становитиме до 80 відсотків витрат. Ця сума може покривати вартість обладнання, монтаж та установку. 20 відсотків витрат, які несе заявник, він може показати, як операційні витрати
За її словами на грантову підтримку від держави може подаватись як і новий бізнес так і вже існуючий, який хоче розширитись.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. За виділені кошти 300 тисяч безпілотників будуть поставлені Силам безпеки та оборони.
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