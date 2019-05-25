Гранд Португалии включился в борьбу за трансфер Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинский полузащитник бельгийского “Генка” Руслан Малиновский вошел в сферу интересов лиссабонского “Спортинга”, сообщает УНН со ссылкой на A Bola.
Источник отмечает, что португальский клуб видит в украинце замену хавбеку Бруну Фернандешу, который летом, с высокой вероятностью, покинет команду.
Также сказано, что скауты клуба посетили несколько матчей “Генка”, где наблюдали за игрой нашего земляка вживую, а переговоры между клубами начались около недели назад.
Однако на пути трансфера может стать высокая трансферная стоимость, ведь “Генк” желает получить за игрока не менее 10 млн. евро. Кроме того, “Спортингу” необходимо будет выдержать борьбу за футболиста с “Наполи” и лондонским “Арсеналом”.
Примечательно, что лиссабонский клуб 68 раз попадал в призы чемпионата Португалии из них 18 раз становился чемпионом страны.