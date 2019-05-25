Гранд Португалії включився у боротьбу за трансфер Маліновського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Український півзахисник бельгійського “Генка” Руслан Маліновський увійшов до сфери інтересів лісабонського “Спортінга”, повідомляє УНН з посиланням на A Bola.
Джерело відзначає, що португальський клуб бачить в українцеві заміну хавбеку Бруну Фернандешу, який влітку, з високою ймовірністю, залишить команду.
Також сказано, що скаути клубу відвідали кілька матчів “Генку”, де спостерігали за грою нашого земляка наживо, а переговори між клубами почалися близько тижня тому.
Однак на заваді трансферу може стати висока трансферна вартість, адже “Генк” бажає отримати за гравця не менше 10 млн. євро. Крім того, “Спортінгу” необхідно буде витримати боротьбу за футболіста із “Наполі” та лондонським “Арсеналом”.
Примітно, що лісабонський клуб 68 разів потрапляв до призів чемпіонату Португалії з них 18 раз ставав чемпіоном країни.