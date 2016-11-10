Граната и боеприпасы изъяли на блокпосту Донетчины

Сегодня, 10 ноября, правоохранители остановили 46-летнего жителя Черниговской области. При осмотре его автомобиля под пассажирским сиденьем сотрудники полиции обнаружили пачку патронов к автомату Калашникова в количестве 120 штук и 24 патрона к пистолету Макарова. В багажнике в пакете было найдено боевую гранату Ф-1 и запал к ней.

Все оружие правоохранители изъяли.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Перевозчику нелегального оружия грозит до семи лет лишения свободы.