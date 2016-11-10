Гранату та боєприпаси вилучили на блокпості Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліцейські вилучили гранату та боєприпаси на блокпості поблизу міста Волноваха Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Сьогодні, 10 листопада, правоохоронці зупинили 46-річного жителя Чернігівської області. Під час огляду його автомобіля під пасажирським сидінням співробітники поліції виявили пачку набоїв до автомата Калашникова в кількості 120 штук та 24 набої до пістолета Макарова. В багажнику у пакеті було знайдено бойову гранату Ф-1 та запал до неї.
Усю зброю правоохоронці вилучили.
Подія кваліфікований за ч.1 ст.263 (незаконне поводження із зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Перевізнику нелегальної зброї загрожує до семи років позбавлення волі.