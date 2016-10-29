Гран-при фестиваля "Молодость" получил фильм "Последняя семья"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Гран-при кинофестиваля "Молодость" и денежный сертификат от "Лото-Забава" на 10 тыс. долл. получила польская лента "Последняя семья" режиссера Яна Матушинского. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook, передает УНН.
"Гран-при 46-го Международного кинофестиваля "Молодость" и денежный сертификат от "Лото-Забава" на 10 000 долларов получил фильм Яна П. Матушинского "Последняя семья"(Польша)", - говорится в сообщении.
Лучшим фильмом программы "Солнечный зайчик" признан фильм "Тхэквондо" режиссера Марко Бергера, Мартина Фарины из Аргентины.
В национальном конкурсе победу празднует лента "Кровянка" режиссера Аркадия Непиталюк.
Приз международного жюри получил фильм "Вратарь" Гийома Сене (Бельгия-Швейцария-Франция).
Приз в студенческом конкурсе получила лента "Женщина и авто" режиссера Лоика Дарсеса (Канада), в короткометражном конкурсе - "Вознесение" португальского режиссера Педру Перальта.
Отметим, что официальная церемония открытия 46-го КМКФ "Молодость" состоялась 22 октября , кинофестиваль продлится до 30 октября.
Напомним, официальным партнером и спонсором Гран-при КМКФ "Молодость" выступила лотерея "Лото-Забава". Оператор государственных лотерей "М.С.Л.", одним из главных брендов которого является лотерея "Лото-Забава", уже более 15 лет остается постоянным партнером КМКФ "Молодость".
За все время лотерейный оператор наградил победителей кинофестиваля призами на сумму более 4 млн 160 тыс. гривен.