Гран-прі фестивалю "Молодість" отримав фільм "Остання сім'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Гран-прі кінофестивалю "Молодість" та грошовий сертифікат від "Лото-Забава" на 10 тис. дол. отримала польська стрічка "Остання сім'я" режисера Яна Матушиньського. Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook, передає УНН.
"Гран-прі 46-го Міжнародного кінофестивалю “Молодість” та грошовий сертифікат від “Лото-Забава” на 10 000 доларів отримав фільм Яна П. Матушинського “Остання сім’я” (Польща)", - йдеться у повідомленні.
Найкращим фільмом програми "Сонячний зайчик" визнано стрічку "Тхеквондо" режисера Марко Бергера, Мартіна Фаріни з Аргентини.
У національному конкурсі перемогу святкує стрічка "Кров'янка" режисера Аркадія Непиталюка.
Приз міжнародного журі отримав фільм "Воротар" Гійома Сене (Бельгія-Швейцарія-Франція).
Приз у студентському конкурсі отримала стрічка "Жінка та авто" режисера Лоіка Дарсеса (Канада), у короткометражному конкурсі - "Вознесіння" португалського режисера Педру Перальти.
Зазначимо, що офіційна церемонія відкриття 46-го КМКФ “Молодість” відбулася 22 жовтня, кінофестиваль триватиме до 30 жовтня.
Нагадаємо, офіційним партнером та спонсором гран-прі КМКФ “Молодість” виступила лотерея “Лото-Забава”. Оператор державних лотерей “М.С.Л.”, одним з головних брендів якого є лотерея “Лото-Забава”, вже понад 15 років залишається постійним партнером КМКФ “Молодість”.
За весь час лотерейний оператор нагородив переможців кінофестивалю призами на суму понад 4 млн 160 тисяч гривень.