Графиков отключений света 14 июня не предвидится - Укрэнерго

В Украине в воскресенье, 14 июня, отключения электроэнергии не прогнозируются, но стоит экономить в вечерний пик потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.

Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется - сообщили в Укрэнерго.

Активное энергопотребление советуют перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призвали в Укрэнерго.

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