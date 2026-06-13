Графиков отключений света 14 июня не предвидится - Укрэнерго
Киев • УНН
В воскресенье 14 июня ограничение потребления электроэнергии не планируется. Укрэнерго советует экономить свет с 18:00 до 22:00 и перенести нагрузку на дневное время.
В Украине в воскресенье, 14 июня, отключения электроэнергии не прогнозируются, но стоит экономить в вечерний пик потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.
Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется
Активное энергопотребление советуют перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00.
"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призвали в Укрэнерго.
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