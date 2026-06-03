"Энергоатом" приблизился к середине ремонтной кампании перед отопительным сезоном

"Энергоатом" продолжает плановую ремонтную кампанию на атомных электростанциях в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. В компании сообщили, что уже в июне ремонтная кампания 2026 года достигнет своего экватора. Об этом сообщает АО НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

По словам руководителя "Энергоатома" Павла Ковтонюка, в настоящее время продолжается выполнение планово-предупредительных и средних ремонтов на украинских атомных электростанциях.

Мы приблизились к середине выполнения планово-предупредительных и средних ремонтов. Часть энергоблоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС возвращена в работу после ремонта, на других – работы продолжаются или начнутся согласно графику. Активная ремонтная кампания также ведется на Южноукраинской АЭС. Важно, что все работы выполняются с опережением графика: сейчас планово-предупредительные ремонты завершаются в среднем на четверо суток быстрее, чем предусмотрено