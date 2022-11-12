Графиков мало: Киев и восемь областей переводят на экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Киев и восемь областей 12 ноября переводят на аварийные отключения электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему, в графики вернутся после стабилизации ситуации, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
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"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - сообщили в компании.
Детали
В Укрэнерго подчеркнули, что это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. "Повреждение, которое получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - пояснили в компании.
"После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", – отметили в Укрэнерго.
Во всех других регионах Украины отключения не прогнозируются.
Дополнение
россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.