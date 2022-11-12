Графиков мало: Киев и восемь областей переводят на экстренные отключения света

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"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго подчеркнули, что это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. "Повреждение, которое получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - пояснили в компании.

"После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", – отметили в Укрэнерго.

Во всех других регионах Украины отключения не прогнозируются.

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.