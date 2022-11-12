Графіків замало: Київ та вісім областей переводять на екстрені відключення світла

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"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили в компанії.

Деталі

В Укренерго наголосили, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. "Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - пояснили у компанії.

"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - зазначили в Укренерго.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.