Графіків замало: Київ та вісім областей переводять на екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Київ та вісім областей 12 листопада переводять на аварійні відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему, до графіків повернуться після стабілізації ситуації, повідомили в Укренерго, пише УНН.
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"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили в компанії.
Деталі
В Укренерго наголосили, що це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. "Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - пояснили у компанії.
"Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - зазначили в Укренерго.
В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.
Доповнення
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.