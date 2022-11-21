Графиков мало: Киев и область снова перевели на экстренные отключения света

Детали

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики аварийных отключений пока не действуют", - сообщает на сайте ДТЭК Киевские электросети и предоставляет ссылку, по которой можно проверить отключение.

То же касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны", - отмечается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Дополнение

Ранее Укрэнерго указывало, что на 21 ноября есть только плановые отключения – по графикам – и аварийные не вводили.