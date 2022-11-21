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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Світло по Україні відключатимуть сьогодні за графіками

Світло по Україні відключатимуть сьогодні за графіками

Київ • УНН

 • 3990059 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Відключення електроенергії по Україні сьогодні прогнозуються за графіками, які розміщують обленерго, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Цитата

"21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - повідомили в компанії.

Деталі

В Укренерго відзначили, що наразі вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада. І протягом вихідних днів вдалося дещо пом'якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

У компанії нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти на сайті Укренерго.

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