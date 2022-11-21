Світло по Україні відключатимуть сьогодні за графіками

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"21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - повідомили в компанії.

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В Укренерго відзначили, що наразі вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада. І протягом вихідних днів вдалося дещо пом'якшити обмеження споживання, попри різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються.

У компанії нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти на сайті Укренерго.