Свет по Украине будут отключать сегодня по графикам

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"21 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", – сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго отметили, что уже удалось выполнить достаточный объем работ для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. И в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются.

В компании напомнили, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, список которых можно найти на сайте Укрэнерго.