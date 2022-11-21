Свет по Украине будут отключать сегодня по графикам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Отключения электроэнергии по Украине сегодня прогнозируются по графикам, которые размещают облэнерго, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
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"21 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", – сообщили в компании.
Детали
В Укрэнерго отметили, что уже удалось выполнить достаточный объем работ для того, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последней массированной атаки 15 ноября. И в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются.
В компании напомнили, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, список которых можно найти на сайте Укрэнерго.