Графіків замало: Київ та область знову перевели на екстрені відключення світла

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляє на сайті ДТЕК Київські електромережі і надає посилання, за яким можна перевірити відключення.

Те ж стосується і Київщини: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Доповнення

Раніше Укренерго вказувало, що на 21 листопада є лише планові відключення - за графіками - і аварійні не вводили.