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Графіків замало: Київ та область знову перевели на екстрені відключення світла

Графіків замало: Київ та область знову перевели на екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 531212 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві та Київській області ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили вранці 21 листопада у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляє на сайті ДТЕК Київські електромережі і надає посилання, за яким можна перевірити відключення.

Те ж стосується і Київщини: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Доповнення

Раніше Укренерго вказувало, що на 21 листопада є лише планові відключення - за графіками - і аварійні не вводили.

Українські Національні Новини

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