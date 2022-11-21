Графіків замало: Київ та область знову перевели на екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві та Київській області ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили вранці 21 листопада у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомляє на сайті ДТЕК Київські електромережі і надає посилання, за яким можна перевірити відключення.
Те ж стосується і Київщини: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Доповнення
Раніше Укренерго вказувало, що на 21 листопада є лише планові відключення - за графіками - і аварійні не вводили.