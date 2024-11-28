Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

В Украине из-за повреждения энергообъектов во время ракетной атаки рф 28 ноября до конца суток будут применяться три очереди отключений одновременно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"Внимание! Обновление информации об отключении. Сегодня, 28 ноября, до конца суток будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в Укрэнерго.

Как указано, "энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование".

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - отметили в Укрэнерго.

И отметили, что Укрэнерго определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди - определяют облэнерго.

"Пожалуйста, когда свет появляется по графику - потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в компании.

Аварийные отключения света отменены: что ждет потребителей