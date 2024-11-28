Аварийные отключения света отменены: что ждет потребителей
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии отменены. Потребители возвращаются к плановым графикам почасовых отключений, которые можно проверить на официальных ресурсах облэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии после атаки рф отменены, потребители возвращаются к плановым графикам почасовых отключений, которые можно проверить на официальных ресурсах облэнерго, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Детали
"Аварийные отключения отменены. все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Как указано, график применения ограничений в вашем регионе можно узнать на сайте и официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).
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