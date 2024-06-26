Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать в течение суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"27 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - сообщили в компании.

Должны привыкнуть, потому что они будут с нами в течение года: гендиректор YASNO о графиках отключений