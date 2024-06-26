Графіки діятимуть впродовж доби: як завтра в Україні вимикатимуть світло
Київ • УНН
Завтра в Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії протягом усього дня за вказівкою "Укренерго", повідомляє ДТЕК.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти впродовж доби, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"27 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - повідомили у компанії.
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