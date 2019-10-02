Грабитель в столице напал на предпринимателя, который продает сантехнику
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Киеве злоумышленник ограбил офис частного предпринимателя, торгующего сантехникой. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неустановленный человек ворвался в офис компании. Там нападавший совершил предупредительный выстрел в воздух и, угрожая частному предпринимателю, заставил последнего отдать ему деньги, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
По предварительной информации, злоумышленнику удалось завладеть деньгами в сумме 150 тысяч гривен.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Одессе обокрали прокурора.