Грабитель в столице напал на предпринимателя, который продает сантехнику

Неустановленный человек ворвался в офис компании. Там нападавший совершил предупредительный выстрел в воздух и, угрожая частному предпринимателю, заставил последнего отдать ему деньги, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

По предварительной информации, злоумышленнику удалось завладеть деньгами в сумме 150 тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Одессе обокрали прокурора.