Грабіжник у столиці напав на підприємця, який продає сантехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Києві зловмисник пограбував офіс приватного підприємця, який торгує сантехнікою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлена особа увірвалася до офісу компанії. Там нападник здійснив попереджувальний постріл у повітря та, погрожуючи приватному підприємцю, змусив останнього віддати йому гроші, після чого зник з місця події у невідомому напрямку.
За попередньою інформацією, зловмиснику вдалося заволодіти грошима на суму 150 тисяч гривень.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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