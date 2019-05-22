ГПУ получила дополнительные доказательства российского военного присутствия в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследуются по фактам применения представителями власти и командованием Вооруженных сил Российской Федерации средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами", - написал Лысенко.
В ходе следственных действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудники управления совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили снайперскую винтовку СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским примером и струйкой, поставляемых по заказу Вооруженных сил РФ.
"Указанная снайперская винтовка с оптическим прицелом найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года", - сообщил Лысенко.
Вместе с тем, в населенном пункте Водяное Волновахского района военнослужащие ВСУ обнаружили 72 мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерном для Вооруженных сил РФ камуфляжной окраске.
По предварительной информации Минобороны Украины, указанные средства поражения на обеспечении ВСУ не состоят.
"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - подытожил Лысенко.
Напомним, в зоне проведения ООС зафиксировали очередное нарушение врагом законов и обычаев войны.