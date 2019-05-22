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ГПУ здобула додаткові докази російської військової присутності на Донеччині

ГПУ здобула додаткові докази російської військової присутності на Донеччині

Київ • УНН

 • 9239 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Генеральна прокуратура України здобула додаткові докази військової присутності РФ у Донецькій області. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідуються за фактами застосування представниками влади і командуванням Збройних сил Російської Федерації засобів ведення війни заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, поєднані з умисними вбивствами", - написав Лисенко.

У ході слідчих дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівники управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявили снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних сил РФ.

"Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року", - повідомив Лисенко.

Разом із цим, у населеному пункті Водяне Волноваського району військовослужбовці ЗСУ виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, в характерному для Збройних сил РФ камуфляжному фарбуванні.

За попередньою інформацією Міноборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні ЗСУ не перебувають.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - підсумував Лисенко.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС зафіксували чергове порушення ворогом законів та звичаїв війни.

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