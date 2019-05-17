У зоні ООС зафіксували чергове порушення ворогом законів та звичаїв війни

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт зухвалого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час прицільного обстрілу міста Золоте-1 Попаснянського району Луганської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

"Сьогодні, 17 травня близько 06 год 30 хв. російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили з тимчасово окупованої території Луганської області прицільний обстріл м. Золоте-1 Попаснянського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

"Прокурори вказаного управління, додержуючись вимог процесуального законодавства України, задокументували факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни. Зокрема, під час огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано житлові будинки", - зазначається в повідомленні.

На теперішній час встановлено, що обстріл вівся артилерійськими снарядами калібру 122 мм із м. Голубівка Луганської області (тимчасово окупована територія).

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

"Здобуті докази про порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали чоловіка, який займався продажем гранат.

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