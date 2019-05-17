В зоне ООС зафиксировали очередное нарушение врагом законов и обычаев войны

"Сегодня, 17 мая около 06 час 30 мин. российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву совершили с временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел г. Золотое-1 Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.



"Прокуроры указанного управления, соблюдая требования процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, во время осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела разрушены жилые дома", - отмечается в сообщении.



В настоящее время установлено, что обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 122 мм с м. Голубовка Луганской области (временно оккупированная территория).



Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.



"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.



Напомним, в Донецкой области задержали мужчину, который занимался продажей гранат.