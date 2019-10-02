ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией луганских НВФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 22068 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 39210 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 53649 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 95266 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 155518 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 154801 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 211019 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200394 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 428717 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232567 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
50%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 34116 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 39167 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 36118 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 31372 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 18474 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 184911 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 170864 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 257525 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 428717 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 531781 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 95266 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 56720 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 54719 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 61123 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 91467 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией луганских НВФ

Киев • УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Генеральной прокуратурой Украины получено очередные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.

ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией луганских НВФ

"...В очередной раз задокументирован факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Так, 25 августа, после обстрела представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области, как отмечается, прокурорами при проведении осмотра места происшествия изъят остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "Хашим" 2012 года выпуска.

"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который подозревается в том, что, будучи участником "народной милиции "ЛНР", передавал РФ разведывательные данные о Вооруженных Силах Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10