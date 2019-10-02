ГПУ получила очередные доказательства финансирования Россией луганских НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Генеральной прокуратурой Украины получено очередные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины.
"...В очередной раз задокументирован факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.
Так, 25 августа, после обстрела представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области, как отмечается, прокурорами при проведении осмотра места происшествия изъят остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "Хашим" 2012 года выпуска.
"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится, а с 2008 года относится к комплексу вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", - говорится в сообщении.
Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который подозревается в том, что, будучи участником "народной милиции "ЛНР", передавал РФ разведывательные данные о Вооруженных Силах Украины.