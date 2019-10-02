ГПУ здобула чергові докази фінансування Росією луганських НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Генеральною прокуратурою України здобуто чергові докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Луганської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури України.
"…Вкотре задокументовано факт участі та фінансування Російською Федерацією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Так, 25 серпня, після обстрілу представниками незаконних збройних формувань "ЛНР" населеного пункту Золоте-3 Попаснянського району Луганської області, як зазначається, прокурорами під час проведення огляду місця події вилучено залишок боєприпасу, а саме реактивного протипіхотного гранатомета РПГ-32 "Хашим" 2012 року випуску.
"За попередньою інформацією, зазначений боєприпас на озброєнні Збройних Сил України не перебуває, а з 2008 року належить до комплексу озброєння Збройних Сил Російської Федерації. Здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина України, який підозрюється у тому, що , будучи учасником "народної міліції "ЛНР", передавав РФ розвідувальні дані щодо Збройних Сил України.