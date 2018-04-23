ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия РФ на Донбассе

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием ВС РФ средств ведения войны, запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами", - отметили в ГПУ.

"В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины выявлено 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), 2 ударно-дистанционных запала (рус. УЗИ, 1992 и 1993 г.в.) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" (рус. РПО-А "Шмель", 1991 г.в.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных сил Украины не состоят.

Тайник боеприпасов нашли у автодороги под мостом на территории Тальновского района Черкасской области.