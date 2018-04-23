ГПУ заявила про нові докази військової присутності РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У зоні проведення антитерористичної операції вчергове виявлено боєприпаси, які не перебувають на забезпеченні Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом застосування представниками влади і командуванням ЗС РФ засобів ведення війни заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисними вбивствами", - зазначили у ГПУ.
"У результаті проведення слідчих (розшукових) дій в зоні проведення антитерористичної операції працівниками управління спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявлено 4 протипіхотні міни МОН-50 (1990 р.в.), 1 ручну протипіхотну оборонну ударно-дистанційну гранату (рос. РГО), 2 ударно-дистанційні запали (рос. УЗД, 1992 та 1993 р.в.) до гранати "РГО", реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль" (рос. РПО-А "Шмель", 1991 р.в.)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за інформацією Міністерства оборони України, зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають.
Схованку боєприпасів знайшли біля автодороги під мостом на території Тальнівського району Черкаської області.