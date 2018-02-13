ГПУ завершила следствие по судьям, которые пытались дать взятку Холодницкому
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару ХОЛОДНИЦЬКИЙ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
По информации ГПУ, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда города Днепропетровска, которые в сентябре 2017 года пытались дать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкому неправомерную выгоду за решения им вопроса о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Как сообщили в ведомстве, подозреваемым и их защитникам предоставили доступ к материалам производства.
В ГПУ добавили, что санкцией статьи, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Н.Холодницкого о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Подберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.