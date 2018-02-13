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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74901 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 89373 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92004 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 110233 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 00:20 • 117135 просмотра

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ГПУ завершила следствие по судьям, которые пытались дать взятку Холодницкому

ГПУ завершила следствие по судьям, которые пытались дать взятку Холодницкому

Киев  •  УНН

 • 7856 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару ХОЛОДНИЦЬКИЙ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

По информации ГПУ, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда города Днепропетровска, которые в сентябре 2017 года пытались дать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкому неправомерную выгоду за решения им вопроса о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым и их защитникам предоставили доступ к материалам производства.

В ГПУ добавили, что санкцией статьи, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Н.Холодницкого о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Подберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.

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