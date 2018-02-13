ГПУ завершила слідство щодо суддів, які намагалися дати хабар Холодницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду Дніпра у намаганні дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.
За інформацією ГПУ, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, які у вересні 2017 року намагалися надати керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницькому неправомірну вигоду за вирішення ним питання щодо закриття кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Як поінформували у відомстві, підозрюваним та їхнім захисникам надали доступ до матеріалів провадження.
У ГПУ додали, що за санкцією статті, що інкримінується підозрюваним, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Департамент економіки ГПУ з оперативним супроводом СБУ за заявою керівника САП Н.Холодницького про пропонування йому хабара в розмірі 300 тис. дол. затримали "на гарячому" голову Кіровського районного суду міста Дніпро Геннадія Підберезного та суддю цього ж суду Наталію Овчаренко, які намагалися домовитися про закриття справи проти останньої.