ГПУ вызвала Шуфрича на допрос

"Народному депутату Украины Шуфричу Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Н.Шуфрича вызывают для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014100000000209. Дело касается бывшей должностного лица Администрации Президента Украины.

Напомним, следователи ГПУ допросили экс-главу Госинвестпроекта Каськива и вызвали на новый допрос.