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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43185 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109784 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101099 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103983 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87179 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103243 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101864 просмотра

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ГПУ вызвала Шуфрича на допрос

ГПУ вызвала Шуфрича на допрос

Киев  •  УНН

 • 13526 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Нестора Шуфрича на допрос 14 ноября. Об этом сообщается на сайте ГПУ, передает УНН.

"Народному депутату Украины Шуфричу Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Н.Шуфрича вызывают для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014100000000209. Дело касается бывшей должностного лица Администрации Президента Украины.

Напомним, следователи ГПУ допросили экс-главу Госинвестпроекта Каськива и вызвали на новый допрос.

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