ГПУ викликала Шуфрича на допит

"Народному депутату України Шуфричу Н.І. необхідно прибути 14.11.2017 о 15:30 год. до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Н.Шуфрича викликають для участі у допиті як свідка у кримінальному провадженні №42014100000000209. Справа стосується колишньої службової особи Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, слідчі ГПУ допитали екс-голову Держінвестпроекту Каськіва і викликали на новий допит.