ГПУ вызвала на допрос Януковича, Азарова и Арбузова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос на 17 ноября бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба и другие. Об этом говорится в соответствующих повестках, опубликованных на официальном сайте ГПУ, передает УНН.
Согласно повесткам, Януковича, Азарова и его сына, Ставицкого, Арбузова, Тулуба, вызвали в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины для проведения процессуальных действий в уголовном производстве №12013220530000400 от 31.01.2013 по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 17 октября президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главу МВД времен Януковича Виталия Захарченко и экс-руководителя киевской полиции Валерия Ковша.