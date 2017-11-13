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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10086 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38302 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44608 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42337 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100845 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90440 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98619 просмотра

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ГПУ вызвала на допрос Януковича, Азарова и Арбузова

ГПУ вызвала на допрос Януковича, Азарова и Арбузова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос на 17 ноября бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба и другие. Об этом говорится в соответствующих повестках, опубликованных на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повесткам, Януковича, Азарова и его сына, Ставицкого, Арбузова, Тулуба, вызвали в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины для проведения процессуальных действий в уголовном производстве №12013220530000400 от 31.01.2013 по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 17 октября президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главу МВД времен Януковича Виталия Захарченко и экс-руководителя киевской полиции Валерия Ковша.

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