ГПУ вызвала на допрос Януковича, Азарова и Арбузова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос на 17 ноября бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба и другие. Об этом говорится в соответствующих повестках, опубликованных на официальном сайте ГПУ, передает УНН.