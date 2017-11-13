ГПУ викликала на допит Януковича, Азарова та Арбузова

Згідно з повістками, Януковича, Азарова та його сина, Ставицького, Арбузова, Тулуба, викликали до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220530000400 від 31.01.2013 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит 17 жовтня президента-втікача Віктора Януковича, екс-главу МВС часів Януковича Віталія Захарченка і екс-керівника київської поліції Валерія Коряка.