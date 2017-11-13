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ГПУ викликала на допит Януковича, Азарова та Арбузова

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит на 17 листопада колишнього президента України Віктора Януковича, екс-прем’єра Миколу Азарова та його сина Олексія, екс-першого віце-прем’єра Сергія Арбузова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-голову “Нафтогазу” Євгена Бакуліна, екс-губернатора Черкащини Сергія Тулуба та інших. Про це йдеться у відповідних повістках, оприлюднених на офіційному сайті ГПУ, передає УНН.

Згідно з повістками, Януковича, Азарова та його сина, Ставицького, Арбузова, Тулуба, викликали до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220530000400 від 31.01.2013 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит 17 жовтня президента-втікача Віктора Януковича, екс-главу МВС часів Януковича Віталія Захарченка і екс-керівника київської поліції Валерія Коряка.

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