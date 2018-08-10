ГПУ также возбудит дело из-за закрытия производства в отношении Кернеса

“Сведения о вынесения судом заведомо неправосудного решения внесены в ЕРДР прокуратурой Полтавской области. Сейчас и Генеральная прокуратура будет вносить такие сведения”, — сказала Стрижевская.

Она уточнила, что оба производства, открытые прокуратурой Полтавской области и Генеральной прокуратурой, будут затем объединены в одно производство.

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, какой из правоохранительных органов будет расследовать это производство.

Как сообщал УНН, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников “в связи с отказом стороны обвинения от обвинения”.

Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту закрытия Киевским районным судом Полтавы уголовного производства в отношении Кернеса и его охранников.