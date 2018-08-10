ГПУ также возбудит дело из-за закрытия производства в отношении Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины на основании рапорта прокурора также откроет уголовное производство по факту закрытия уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Производство прокуратуры Полтавской области и Генпрокуратуры будут объединены в одно. Об этом сегодня сообщила на брифинге заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская, передает корреспондент УНН.
“Сведения о вынесения судом заведомо неправосудного решения внесены в ЕРДР прокуратурой Полтавской области. Сейчас и Генеральная прокуратура будет вносить такие сведения”, — сказала Стрижевская.
Она уточнила, что оба производства, открытые прокуратурой Полтавской области и Генеральной прокуратурой, будут затем объединены в одно производство.
По ее словам, сейчас решается вопрос о том, какой из правоохранительных органов будет расследовать это производство.
Как сообщал УНН, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников “в связи с отказом стороны обвинения от обвинения”.
Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по факту закрытия Киевским районным судом Полтавы уголовного производства в отношении Кернеса и его охранников.