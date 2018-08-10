ГПУ також порушить справу через закриття провадження щодо Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України на підставі рапорту прокурора також відкриє кримінальне провадження за фактом закриття кримінального провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців. Провадження прокуратури Полтавської області та Генпрокуратури будуть об'єднані в одне. Про це сьогодні повідомила на брифінгу заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська, передає кореспондент УНН.
“Відомості щодо постановлення судом завідомо неправосудного рішення внесені в ЄРДР прокуратурою Полтавської області. Наразі і Генеральна прокуратура буде вносити такі відомості”, — сказала Стрижевська.
Вона уточнила, що обидва провадження, відкритті прокуратурою Полтавської області та Генеральною прокуратурою, будуть потім об’єднанні в одне провадження.
За її словами, наразі вирішується питання про те, який з правоохоронних органів розслідуватиме це провадження.
Як повідомляв УНН, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”.
Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження за фактом закриття Київським районним судом Полтави кримінального провадження щодо Кернеса та його охоронців.