ГПУ расследует дела в отношении 49 граждан РФ за ведение войны против Украины

"Главной военной прокуратурой со времени проведения антитеррористической операции по фактам российской вооруженной агрессии привлечены к уголовной ответственности 79 человек, в том числе 49 граждан РФ. В суд направлено 43 обвинительных актах по 46 человекам (из них 20 граждан РФ), 32 человека находятся в розыске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговорам судов уже осуждены 30 человек к лишению свободы на срок от 3 до 15 лет, в том числе 11 граждан РФ, среди которых 3 кадровые военнослужащие ВС РФ. Этими судебными решениями признан факт ведения РФ агрессивной войны с Украиной.

Также при участии работников подчиненных военных прокуратур судами рассмотрено 26 уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 111 (государственная измена), 256 - 258-5 (преступления против общественной безопасности), 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. В 24 производствах принято обвинительные приговоры в отношении 24 лиц, с назначением наказания в виде реального лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. В настоящее время в производстве военных прокуратур находится 90 производств по указанным преступлениям, из которых в 78 лицам сообщено о подозрении.

Напомним, ГПУ зафиксировала факты присутствия войск РФ после обстрела Новолуганское.