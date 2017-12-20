ГПУ розслідує справи щодо 49 росіян за ведення війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У провадженні Головної військової прокуратури Генпрокуратури України перебувають кримінальні провадження стосовно 49 громадян Російської Федерації за ведення агресивної війни проти України. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
“Головною військовою прокуратурою з часу проведення антитерористичної операції за фактами російської збройної агресії притягнуто до кримінальної відповідальності 79 осіб, у тому числі 49 громадян РФ. До суду скеровано 43 обвинувальних акти щодо 46 осіб (з них 20 громадян РФ), 32 особи перебувають у розшуку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вироками судів вже засуджено 30 осіб до позбавлення волі на строк від 3 до 15 років, в тому числі 11 громадян РФ, серед яких 3 кадрові військовослужбовці ЗС РФ. Цими судовими рішеннями визнано факт ведення РФ агресивної війни з Україною.
Також за участі працівників підпорядкованих військових прокуратур судами розглянуто 26 кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 111 (державна зрада), 256 — 258-5 (злочини проти громадської безпеки), 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. У 24 провадженнях ухвалено обвинувальні вироки стосовно 24 осіб, з призначенням покарання у виді реального позбавлення волі на строк від 3 до 12 років. На теперішній час у провадженні військових прокуратур перебуває 90 проваджень за вказаними злочинами, з яких у 78 особам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, ГПУ зафіксувала факти присутності військ РФ після обстрілу Новолуганського.