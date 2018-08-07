ГПУ привлекла к суду земельную мафию из Одесской области

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Исполняющего обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двух депутатов местного уровня власти Одесской области и начальника одного из отделов Одесского облсовета будут судить за вымогательство 72 тыс. долларов США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении исполняющего обязанности начальника следственного отдела НП в Одесской области, двух депутатов местного уровня Одесской области и начальника одного из отделов Одесского областного совета, которым инкриминируется вымогательство в составе группы и получение денежных средств в сумме 72 тыс. долларов США, то есть в особо крупных размерах”, - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору группой лиц, высказывая угрозы повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее денежные средства в сумме 72 тыс. долларов США, которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

“Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 7 августа 2018 года прокурором направлен в Приморский районный суд г.Одессы для рассмотрения по существу”, — отметили в пресс-службе.

За совершение подобных преступлений согласно санкции ч. 4 ст. 189 УК Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области был задержан адвокат, который требовал миллион гривен взятки.

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