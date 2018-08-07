ГПУ притягла до суду земельну мафію з Одещини

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Виконувача обов’язків начальника слідчого відділу Нацполіції в Одеській області, двох депутатів місцевого рівня області та начальника одного з відділів Одеської облради судитимуть за вимагання 72 тис. доларів США. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно виконувача обов’язків начальника слідчого відділу НП в Одеській області, двох депутатів місцевого рівня Одеської області та начальника одного з відділів Одеської обласної ради, яким інкримінується вимагання у складі групи та отримання грошових коштів у сумі 72 тис. доларів США, тобто в особливо великих розмірах”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що зазначені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, висловлюючи погрози пошкодити та знищити майно потерпілої, вимагали та одержали від неї грошові кошти у сумі 72 тис. доларів США, які вона отримала від продажу земельної ділянки у курортному містечку Затока Білгород-Дністровського району Одеської області.

“Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 7 серпня 2018 року прокурором направлено до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті”, — зазначили у прес-службі.

За скоєння подібних злочинів згідно із санкцією ч. 4 ст. 189 КК України обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше на Одещині було затримано адвоката, який вимагав мільйон гривень хабара.

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