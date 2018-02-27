Генпрокуратура сообщила о подозрении уже 45 "титушкам"

В частности, было завершено досудебное расследование и направлено в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух гражданских лиц, которые обвиняются в незаконном препятствовании проведению собрания, митингов с применением физического насилия, хулиганстве, а также в пособничестве незаконному лишению свободы человека и пытках, совершенных в ночь 21-22 января 2014 года в Киеве в составе группировки "Оплот", а также в ночь с 18 на 19 января 2014 года в центральной части города и на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.

Сейчас один из обвиняемых содержится под стражей.

Всего в расследуемых Департаментом уголовных производствах по эпизодам совершения во время Майдана так называемыми титушками тяжких и особо тяжких преступлений сообщено о подозрении 45 гражданским лицам, 26 человек находятся в розыске, в отношении 17 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 осуждены, из них двое к лишению свободы, при этом приговоры в отношении обвиняемых вступили в силу.

В этих процессах один подозреваемый и 4 обвиняемых находятся под стражей. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.

Как сообщал УНН, "титушку", который провоцировал активистов запорожского Майдана объявили в розыск.