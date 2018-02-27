Генпрокуратура повідомила про підозру вже 45 “тітушкам”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжує розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 — лютому 2014 року, зокрема вчинених так званими тітушками. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
Зокрема, було завершено досудове розслідування та направлено до Дарницького районного суду Києва обвинувальний акт стосовно двох цивільних, які обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів із застосуванням фізичного насильства, хуліганстві, а також у пособництві незаконному позбавленню волі людини та катуванні, скоєних в ніч 21-22 січня 2014 року в Києві у складі угрупування “Оплот”, а також в ніч з 18 на 19 січня 2014 року в центральній частині міста та на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської.
Наразі один з обвинувачених тримається під вартою.
Загалом у розслідуваних Департаментом кримінальних провадженнях за епізодами вчинення під час Майдану так званими тітушками тяжких та особливо тяжких злочинів повідомлено про підозру 45 цивільним особам, 26 осіб перебувають у розшуку, стосовно 17 осіб обвинувальні акти направлено до суду, з яких 6 засуджено, з них 2 до позбавлення волі, при цьому вироки щодо обвинувачених набрали законної сили.
У цих провадженнях один підозрюваний та 4 обвинувачених перебувають під вартою. Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.
Як повідомляв УНН, “тітушку”, який провокував активістів запорізького Майдану оголосили у розшук.