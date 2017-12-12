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ГПУ вернула САП на доработку подозрение Довгому и ждет ответа

ГПУ вернула САП на доработку подозрение Довгому и ждет ответа

Киев  •  УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины вернула Специализированной антикоррупционной прокуратуре на доработку подозрение, подготовленное для вручения народному депутату Олесю Довгому, и ждет ее возвращения. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"Генеральной прокуратурой Украины было направлено в Специализированную антикоррупционную прокуратуру существенные замечания к подготовленному подозрению народного депутата Украины О.С.Довгому", - написал А.Лысенко.

По его словам, в письме указывалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано. Замечания касались прежде всего необходимости приведения подозрения в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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"Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях О.С.Довгого состава преступления в письме к САП не отмечалось", - отметил А.Лысенко.

Он добавил, что сейчас в ГПУ доработанный текст подозрения О.Довгому не поступал.

"В связи с этим любые заявления о том, что в Генпрокуратуре Украины якобы не видят состава преступления в действиях О.С.Довгого, не соответствуют действительности", - отметил он.

Как сообщал УНН, народного депутата Украины Олеся Довгого вызвали на допрос к Специализированной антикоррупционной прокуратуры на понедельник, 27 ноября.

Напомним, О.Довгому 22 сентября вручили уведомление о подозрении.

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета.

В результате этого, по данным прокуратуры, незаконно передано в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.

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