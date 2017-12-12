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ГПУ повернула САП на доопрацювання підозру Довгому і чекає на відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на доопрацювання підозру, підготовлену для вручення народному депутату Олесю Довгому, та чекає на її повернення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

“Генеральною прокуратурою України було скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури суттєві зауваження до підготовленої підозри народному депутату України О.С. Довгому”, — написав А.Лисенко.

За його словами, у листі вказувалося про необхідність усунення ряду неточностей та помилок в тексті підозри, а сама підозра має бути доопрацьована. Зауваження стосувалися передусім необхідності приведення підозри до вимог кримінально-процесуального законодавства.

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“Жодних питань про наявність чи відсутність в діях О.С.Довгого складу злочину у листі до САП не зазначалося”, — зауважив А.Лисенко.

Він додав, що наразі до ГПУ доопрацьований текст підозри О.С. Довгому не надходив.

"У зв’язку із цим будь-які заяви про те, що в Генпрокуратурі України нібито не бачать складу злочину в діях О.С. Довгого, не відповідають дійсності”, - зазначив він.

Як повідомляв УНН, народного депутата України Олеся Довгого викликали на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на понеділок, 27 листопада.

Нагадаємо, О.Довгому 22 вересня вручили повідомлення про підозру.

Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови — секретаря Київської міської ради.

У результаті цього, за даними прокуратури, незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду — заказника місцевого значення “Острів Жуків” загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

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