ГПУ повернула САП на доопрацювання підозру Довгому і чекає на відповідь

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на доопрацювання підозру, підготовлену для вручення народному депутату Олесю Довгому, та чекає на її повернення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.