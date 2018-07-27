ГПУ подозревает киевского судью в предвзятом правосудии в феврале 2014 года

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Генпрокуратурой сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя Днепровского районного суда г.Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“25 июля 2018 года объявлено о подозрении бывшему заместителю председателя Днепровского районного суда г. Киева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия)”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, данные процессуальные шаги были применены в уголовном производстве по проверке правомерности действий и решений правоохранительных органов суда Днепровского района г.Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18 — 19 февраля 2014 года.

Примечательно, что подозреваемому инкриминируется совершение вышеуказанных противоправных действий в отношении двух лиц, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках лиц с явными и грубыми нарушения требований уголовного процессуального законодательства.

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В настоящее время готовится ходатайство следственному судье о применении к подозреваемому соответствующей меры пресечения.

В прокуратуре напомнили, что по указанному эпизоду противоправного преследования участников митингов и собраний в суд еще в январе 2017 года было направлено обвинительное заключение в отношении 5 следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве, а также прокурора отдела прокуратуры г.Киев.

Вместе с тем, судебное разбирательство указанного обвинительного акта до сих пор не начато в связи с постоянным представлением и длительными разбирательствами заявлений о самоотводе судей Днепровского районного суда г.Киев.

Также в ГПУ напомнили, что по этим же эпизодам неправомерных действий привлекается к уголовной ответственности бывший заместитель прокурора Днепровского района, который объявлен в розыск и который, по имеющейся информации, в настоящее время находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательств в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах.

Напомним, в Киеве будут судить четырех экс-бойцов “Беркута” за избиение студентов в ноябре 2013 года.

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