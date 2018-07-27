ГПУ підозрює київського суддю в упередженому правосудді у лютому 2014 року

“25 липня 2018 року оголошено про підозру колишньому заступнику голови Дніпровського районного суду м. Києва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дані процесуальні кроки було застосовано у кримінальном провадженні щодо перевірки правомірності дій та рішень правоохоронних органів суду Дніпровського району м. Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та вживанні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18 — 19 лютого 2014 року.

Примітно, що підозрюваному інкримінується вчинення вищевказаних протиправних дій щодо двох осіб, які були затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності нібито за участь у масових заворушеннях осіб із явними і грубими порушення вимог кримінального процесуального законодавства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ притягла до суду "ката" Євромайдану

На цей час готується клопотання слідчому судді про застосування до підозрюваного відповідного запобіжного заходу.

У прокуратурі нагадали, що за вказаним епізодом протиправного переслідування учасників мітингів та зборів до суду ще в січні 2017 року було спрямовано обвинувальний акт стосовно 5 слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, а також прокурора відділу прокуратури м. Києва.

Разом з тим, судовий розгляд вказаного обвинувального акту до цього часу не розпочато у зв’язку з постійним поданням та тривалими розглядами заяв про самовідвід суддів Дніпровського районного суду м. Києва.

Також у ГПУ нагадали, що за цими ж епізодами неправомірних дій притягується до кримінальної відповідальності колишній заступник прокурора Дніпровського району, якого оголошено в розшук та який, за наявною інформацією, на цей час перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Досудове розслідування триває. Збираються та перевіряються на предмет достатності для притягнення до кримінальної відповідальності докази стосовно співучасників цих та інших злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чотирьох екс-бійців “Беркуту” за побиття студентів у листопаді 2013 року.