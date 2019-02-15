ГПУ обжалует меру пресечения Мангер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины внесет апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд в связи с несогласием с принятием судом решения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"В связи с несогласием с принятым судом решением, Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд", - говорится в сообщении.
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Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применения залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Как сообщал УНН, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.
Напомним, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленное ему подозрение.