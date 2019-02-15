ГПУ оскаржуватиме запобіжний захід Мангеру

"У зв’язку з незгодою з прийнятим судом рішенням, Генеральною прокуратурою України буде внесено апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

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Враховуючи великий суспільний резонанс вказаного злочину, а також той факт, що за його вчинення передбачено найсуворіше покарання у межах національного законодавства, що може спонукати особу до спроби у будь-який спосіб ухилитися від можливої відповідальності, застосування застави не може повною мірою усунути вказаний ризик та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Як повідомляв УНН, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Нагадаємо, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.